В Украине по случаю 100-летия Мехти Гусейнзаде выпущена почтовая марка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Украине выпущена почтовая марка, посвященная 100-летию со дня рождения героического сына азербайджанского народа, видного представителя антифашистского движения Сопротивления в период Второй мировой войны, Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине.

2000 почтовых марок уже выпущены в оборот.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Мехти Гусейнзаде.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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