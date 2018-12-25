Все страны мира признают азербайджанскую модель семьи и культурной толерантности - госкомитет

БАКУ /Trend/ - К сожалению, сегодня во многих странах семья теряет свою значимость как социальный институт, все реже создаются семьи.

Об этом, как сообщает Trend, во вторник сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова во время выступления на заседании коллегии, посвященной итогам текущего года.

По ее словам, за последние 53 года количество разводов в мире увеличилось в два раза, настолько же сократилось количество заключенных браков

«Экстремизм, насилие, военные конфликты, экономический кризис, социальная несправедливость представляют угрозу для будущего человечества. В итоге разрушаются семьи, деформируются национально-духовные ценности. Но на фоне всего этого институт семьи в Азербайджане сохраняется, люди живут в условиях безопасности, дружбы, толерантности. Теперь все страны и народы мира признают азербайджанскую модель семьи и культурной толерантности», - отметила Гусейнова.

Председатель госкомитета также сказала, что правительство страны регулярно проводит необходимые мероприятия для повышения социального благополучия семей.

Гусейнова добавила, что сегодня в Азербайджане более двух миллионов ста тысяч семей, есть сотни семей, которые проживают вместе в браке на протяжении 25, 50, 60 и более лет.

«Но стоит отметить, что многие проблемы все еще не теряют своей актуальности. Мы изучаем, какие риски существуют в семьях, что мы можем предпринять для того, чтобы устранить эти негативные тенденции», - сказала председатель госкомитета.

Гусейнова отметила, что в первую очередь одним из важных вопросов является повышение ответственности родителей в семье.

По ее словам, одной из поставленных задач является создание института семейного психолога для своевременного решения проблем, возникших в семье.

Председатель госкомитета считает, что в пропаганде семейных ценностей большая работа ложится на СМИ, в частности телевидение.

«К сожалению, во многих случаях в социально-бытовых программах демонстрируются лишь негативные стороны общества, хотя у нас есть большое количество образцовых семей», - сказала Гусейнова.

Гусейнова добавила, что члены семьи проводят все больше времени в виртуальном пространстве, что отдаляет их друг от друга.

«В особенности это оказывает отрицательное воздействие на подрастающую молодежь, на ее психику, приводит к зависимости. Поэтому мы должны защищать наших детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. Для этого мы проводим встречи с родителями и детьми, информируем о положительном и отрицательном воздействии технологий. В то же время реализуется проект «Всей семьей в библиотеку» для того, чтобы укрепить общение между членами семьи. Это также увеличивает интерес наших детей к книгам, чтению, а также увеличивает привязанность между членами семьи», - добавила Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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