Бакинский суд вынес приговор певице Федаи Лачын

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу певицы Федаи Лачын, командира конвойного табора Пенитенциарной службы министерства юстиции, полковника-лейтенанта юстиции Бахруза Абудллаева, трех сотрудников службы – начальника караула Джейхуна Самедова, замначальника караула Фуада Гаджиева и другого заместителя начальника караула Турала Поладханова и еще семерых подсудимых, обвиняемых в пособничестве бежавшим заключенным, сообщает в среду Trend.

На процессе под председательством судьи Азада Меджидова обвиняемый Джейхун Самедов выступил с последним словом и попросил суд вынести справедливое решение.

Другие обвиняемые - Турал Поладханов и Фуад Гаджиев - тоже выступили с последним словом и попросили суд назначить условное наказание.

Судебная коллегия покинула зал заседания для вынесения приговора.

После обсуждений был зачитан приговор о лишении свободы Федаи Лачын сроком на пять лет.

Согласно приговору, Джейхун Самедов осужден на девять лет, Фуад Гаджиев – на восемь лет и шесть месяцев, Турал Поладханов – восемь лет и шесть месяцев, Бахруз Абдуллаев – девять лет, Али Агами – 20 лет, Гюнай Атакишиева – шесть лет, Агиль Наджафов – девять лет, Исрафиль Солатнов, Мамед Гаджиев, Тарлан Зейналов, Шахмар Азиззаде и Анар Аскеров осуждены на семь лет каждый.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.