В Азербайджане ограничивается использование трамадола

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ограничивается использование вещества «трамадол гидрохлорид» (Tramadol hydrochloride), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

Вопрос об этом предусмотрен в изменении к «Списку сильнодействующих и ядовитых веществ», включенном в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, который пройдет 28 декабря.

Ранее к препаратам трамадол гидрохлорид относились лекарственные средства с дозировкой в 100, 150 и 200 миллиграмм данного вещества.

Согласно изменениям, из списка исключаются слова «100, 150 и 200-миллиграмм и более», и трамадол гидрохлорид относится ко всем лекарственным препаратам, не зависимо от количества содержащегося вещества.

Напомним, что «трамадол гидрохлорид» включен в список наркотических веществ, оборот которых ограничен в стране. Это вещество используется как болеутоляющее при сильных, слабых, резких и хронических болях.

Изменение нацелено на устранение злоупотреблений и в целях борьбы с наркоманией, усиление контроля над оборотом сильнодействующих веществ.

Зампред парламентского комитета по здравоохранению Муса Гасымлы сказал Trend, что это вещество может использоваться по медицинскому назначению только на основании рецепта врача.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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