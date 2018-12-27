Минэкологии Азербайджана приостановило работу еще трех домов торжеств

27 декабря 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо управление выбросами в атмосферу вредных веществ, и работа, проводимая в этом направлении, не является кратковременной кампанией.

Об этом сказал глава аппарата минэкологии и природных ресурсов Вугар Керимов в ходе встречи с представителями НПО и медиа на тему «Экологическая повестка – взгляд общественности и медиа: предстоящие работы и анализ в сфере окружающей среды», сообщает в четверг Trend.

По словам Керимова, с мая всем владельцам объектов общепита было направлено извещение о необходимости установки очистных сооружений» К сожалению, на первое предупреждение никто не отреагировал. В результате в сентябре только на одном объекте было установлено очистное сооружение. Но сейчас очистные сооружения установлены уже на 307 из 474 объектов общепита. Деятельность 277 из них соответствует нормам, утвержденным Кабмином.

Керимов напомнил, что министерство обратилось в суд с исками о приостановлении работы 43 объектов общепита, деятельность трех объектов уже приостановлена.

Замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев добавил, что владельцы домов торжеств тратят миллионы манатов на их строительство, но не заинтересованы в установке очистных сооружений.

Керимов также отметил, что в пределах нормы должны быть и отходы каменных карьеров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане за браконьерство задержано 20 иностранцев
Происшествия 17:40
В лесах пяти районов Азербайджана установлены камеры видеонаблюдения - минэкологии
Общество 16:25
Прогноз погоды в Баку на Новый год
Общество 15:13
Гражданин Азербайджана нанес ущерб природе почти на 9 тыс. манатов
Происшествия 17 декабря 14:15
В Азербайджане оштрафованы браконьеры
Происшествия 7 декабря 11:10
Завтра в Баку местами ожидаются моросящие дожди
Общество 6 декабря 14:19
Лента новостей
В Турции введут сбор за безопасность в аэропортах
Турция 19:32
Высокоскоростная железная дорога Цзинань-Циндао представит услугу 5G
Китай 19:23
Казахстан и Польша намерены развивать сотрудничество между портами
Казахстан 19:20
Венгрия хочет привлечь азербайджанские инвестиции в туризм и логистику - посол (Эксклюзив)
Бизнес 19:15
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям
Политика 19:11
Иностранные граждане значительно увеличили безналичные операции в Азербайджане
Бизнес 18:59
Президент Ильхам Алиев выделил средства Управлению мусульман Кавказа
Политика 18:57
В Израиле рассказали, сколько времени займет уничтожение ливанских туннелей
Израиль 18:57
В БГУ отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Общество 18:52