Минэкологии Азербайджана приостановило работу еще трех домов торжеств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо управление выбросами в атмосферу вредных веществ, и работа, проводимая в этом направлении, не является кратковременной кампанией.

Об этом сказал глава аппарата минэкологии и природных ресурсов Вугар Керимов в ходе встречи с представителями НПО и медиа на тему «Экологическая повестка – взгляд общественности и медиа: предстоящие работы и анализ в сфере окружающей среды», сообщает в четверг Trend.

По словам Керимова, с мая всем владельцам объектов общепита было направлено извещение о необходимости установки очистных сооружений» К сожалению, на первое предупреждение никто не отреагировал. В результате в сентябре только на одном объекте было установлено очистное сооружение. Но сейчас очистные сооружения установлены уже на 307 из 474 объектов общепита. Деятельность 277 из них соответствует нормам, утвержденным Кабмином.

Керимов напомнил, что министерство обратилось в суд с исками о приостановлении работы 43 объектов общепита, деятельность трех объектов уже приостановлена.

Замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев добавил, что владельцы домов торжеств тратят миллионы манатов на их строительство, но не заинтересованы в установке очистных сооружений.

Керимов также отметил, что в пределах нормы должны быть и отходы каменных карьеров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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