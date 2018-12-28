В Азербайджане за год прооперировано более 280 тыс. человек - минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с начала года за счет государств 22 лицам проведены операции по пересадке почки, 114 больным - операции по эндопротезированию.

Об этом было сообщено на сегодняшней коллегии минздрава по итогам года, сообщает в пятницу Trend.

Было отмечено, что в этом году было сделано 12 операций по трансплантации костного мозга двум больным с острым лейкозом и десяти больным большой бета-талассемией.

Также в 2018 году 998 лицам за государственный счет были проведены кардиохирургические операции, в том числе 246 детям. Ангиографические исследования были проведены 1686 больным, из которых 633-м сделана ангиопластика.

На коллегии было отмечено, что за последние три года при поддержке минздрава 58 детям успешно были проведены операции по кохлеарной имплантации. В целом же в уходящем году более 280 тысячам человек были проведены различные хирургические операции.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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