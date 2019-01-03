Завтра ночью в Баку местами ожидается моросящий дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны моросящие дожди, утром слабый туман, северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 60-65 процентов.

Сегодня вечером в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, в отдельных местах сильные. Завтра со второй половины дня и до субботнего утра подует порывистый юго-западный ветер, ночью он сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

В районах Азербайджана завтра днем и послезавтра местами ожидается усиление западного ветра.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, в отдельных местах туман, западный ветер днем местами временами будет усиливаться.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

С сегодняшнего вечера и до завтрашнего утра на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление южного ветра, что будет неблагоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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