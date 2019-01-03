Завтра ночью в Баку местами ожидается моросящий дождь

3 января 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны моросящие дожди, утром слабый туман, северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 60-65 процентов.

Сегодня вечером в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, в отдельных местах сильные. Завтра со второй половины дня и до субботнего утра подует порывистый юго-западный ветер, ночью он сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

В районах Азербайджана завтра днем и послезавтра местами ожидается усиление западного ветра.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, в отдельных местах туман, западный ветер днем местами временами будет усиливаться.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

С сегодняшнего вечера и до завтрашнего утра на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление южного ветра, что будет неблагоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Азербайджане преимущественно без осадков
Общество 2 января 14:32
Завтра в Баку в основном без осадков
Общество 1 января 15:38
В воскресенье в Баку будет до 10 градусов тепла
Общество 29 декабря 2018 14:59
В субботу в Баку временами ожидаются осадки
Общество 28 декабря 2018 13:52
Прогноз погоды в Баку на Новый год
Общество 27 декабря 2018 15:13
Завтра ночью на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег
Общество 27 декабря 2018 13:06
Лента новостей
Турция планирует увеличение доходов от продажи недвижимости иностранцам
Бизнес 15:00
Как азербайджанские звезды провели новогодние праздники (ФОТО)
Звёздный мир 14:58
"Международное искусство надежды" в Баку выявит лучших (ФОТО)
Культура 14:58
Киберугрозы инфосистемам госструктур Азербайджана за 2018 год значительно увеличились
ИКТ 14:53
Азербайджан играет ведущую роль в реализации Декларации о сотрудничестве ОПЕК - генсек (Эксклюзив)
Энергетика 14:48
В вузах и ссузах Азербайджана началась экзаменационная сессия
Общество 14:34
Шамахинская астрофизическая обсерватория о наступлении весны в Азербайджане
Общество 14:34
Оглашен ожидаемый объем добычи прибыльной нефти и газа с месторождений в Азербайджане
Энергетика 14:30
Турция рассчитывает получить результаты от разведки нефти и газа в Черном море до середины 2019 года – министерство
Энергетика 14:19