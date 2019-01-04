За два часа в новогоднюю ночь Бакметрополитен перевез 35 тыс. пассажиров

4 января 2019 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение двух часов в новогоднюю ночь (с 00:00 по 02:00 первого января 2019 года) ЗАО «Бакинский метрополитен» перевезло свыше 35 тысяч пассажиров. Больше всего пассажиров было зафиксировано на станциях, расположенных поблизости от центра Баку, в частности, на станции «Сахиль», сказал в пятницу Trend пресс-секретарь ЗАО Бахтияр Мамедов.

Отметим, что в течение дня «Бакинский метрополитен», в среднем, перевозит до 430 тысяч пассажиров. По словам пресс-секретаря, с 31 января по 1 января столичное метро перевезло на 120 тысяч пассажиров больше, чем в обычные дни.

Пресс-секретарь ЗАО добавил, что никаких происшествий в связи с плотным пассажиропотоком на станциях метро зарегистрировано не было.

Ранее глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов сообщил Trend, что в связи с массовыми праздничными мероприятиями и салютом, которые будут организованы в Баку в новогоднюю ночь - 31 декабря, Бакинский метрополитен будет работать до 02:00 ночи.

Напомним, что 31 декабря (День солидарности азербайджанцев мира), 1-2 января (Новый год) были нерабочими днями в Азербайджане.

Первый рабочий день 2019 года пришелся на 3 января.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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