Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

7 января 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, вечером и ночью местами возможен моросящий дождь, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-5, днем - 7-10, в Баку ночью - 3-5, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером и ночью местами ожидается дождь, на горных территориях - снег. Местами возможен порывистый западный ветер.

Ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 1-6 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

Завтра с вечера и до второй половины дня среды в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается порывистый северо-западный ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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