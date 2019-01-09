В азербайджанской армии состоятся мероприятия в связи с годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом мероприятий по проведению 29-й годовщины трагедии 20 Января, утвержденным распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручение об организации ряда мероприятий в азербайджанской армии, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны

Предусмотрено проведение «круглых столов», конференций, сборов и специальных занятий, в том числе организация выставок книг и картин в Отдельной общевойсковой армии, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях, а также показ художественных и документальных фильмов, спектаклей, посвященных трагедии с участием коллективов Центрального дома офицеров имени Ази Асланова, домов офицеров Нахчыванского и Гянджинского гарнизонов.

В ходе мероприятий будут организованы встречи членов семей шехидов и свидетелей событий с личным составом воинских частей, а также посещения монументов, воздвигнутых в память о шехидах, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Родины.

Отметим, что 20 января в Азербайджане является Днем всенародной скорби.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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