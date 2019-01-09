Азербайджан и Иран обсудили борьбу с трансграничной преступностью и международным терроризмом (ФОТО)

9 января 2019 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе рабочей встречи делегаций под руководством начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева и командующего Пограничными войсками Ирана генерал-майора Гасыма Рзаи в иранском Билясуваре была обсуждена борьба с трансграничной преступностью и международным терроризмом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

Стороны рассмотрели выполнение договоренности, достигнутой 11 декабря 2018 года во время встречи руководителей пограничных структур Азербайджана и Ирана в Баку, обменялись мнениями по вопросам обеспечения пограничной безопасности, организации надежного пограничного контроля за лицами, транспортными средствами и грузами на пунктах пропуска на государственной границе, задачам, стоящим перед органами пограничной охраны в сфере борьбы с проявлениями трансграничной преступности, в том числе незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, международным терроризмом, незаконной миграцией и другими угрозами, подчеркнули необходимость дальнейшего развития взаимной координации и сотрудничества.

На встрече была подчеркнута важность перехода на круглосуточный режим работы Астаринского и Билясуварского пунктов пропуска, функционирование в полном объеме пункта пропуска через государственную границу Астаринской железной дороги, осуществление с обеих сторон необходимых мер для проведения работы по строительству нового автомобильного моста и пешеходного перехода через реку Астара.

На встрече была достигнута договоренность о продолжении встреч непосредственно на государственной границе и пунктах пропуска.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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