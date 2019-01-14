В Азербайджане телеканалы не соблюдают требования в связи с объемом рекламы – совет по телерадиовещанию

14 января 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом году телеканалами допускались нарушения различных статей законодательства о телерадиовещании, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный совет по телерадиовещанию.

Согласно информации, во время вещания телеканалы не соблюдали требований ст. 35.2 (распространение скрытой рекламы) и 35.7 (превышение общего объема рекламы 12 минут в час) закона «О теле- и радиовещании».

Так, в различных передачах, в том числе в программах новостей, наблюдались случаи скрытой рекламы, под видом новостей были выявлены сюжеты рекламного характера о товарах, коммерческом объекте и бренде. В ходе мониторингов, проведенных в прошлом году, внимание также привлекли массовые случаи по превышению максимально допустимого объема рекламы (12 минут в час), массово нарушались требования ст. 13 закона «О рекламе» (Спонсор и спонсорская реклама).

Также были выявлены случаи постоянного нарушения требования ст. 2.2. Порядка предоставления рекламы, распространяемой бегущей строкой (реклама, размещенная бегущей строкой в телепередаче, не должна занимать более семи процентов участка активной части кадра).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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