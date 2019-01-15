В Нахчыване фотоосъемка зафиксировала мать и детеныша леопарда (ФОТО/ВИДЕО)

15 января 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Зангезурском национальном парке имени Гасана Алиева в Нахчыванской АР фото- и видеосъемка зафиксировала мать и детеныша леопарда, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Фотографии были получены посредством фотоловушек, установленных в рамках совместного проекта министерства экологии и природных ресурсов, Общественного объединения IDEA и Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) по восстановлению популяции леопардов.

Неоднократно фиксируемые фото- и видеокадры леопардов говорят об усилении мер по охране животного мира на особо охраняемых территориях, проведении просветительских работ, безопасных условиях для увеличения особей таких животных, как безоаровый козел и муфлон, которые являются объектом пищи леопардов.

Напомним, что в этом месяце министерство экологии и природных ресурсов сообщило, что на территории Гирканского национального парка сделаны фотографии еще одного леопарда.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 13:46
В Азербайджане у браконьеров изъято охотничье ружье
Происшествия 19 декабря 2018 16:09
Оштрафован плавильный цех в Сумгайыте
Общество 18 декабря 2018 12:04
В Азербайджане полиэтиленовые пакеты будут платными - минэкологии
Общество 30 ноября 2018 17:15
Завтра в Баку будет высокое атмосферное давление и сильный северо-западный ветер
Общество 23 ноября 2018 17:38
В Азербайджане расследуется факт охоты на бурого медведя, занесенного в Красную книгу
Происшествия 23 ноября 2018 15:25
Лента новостей
Создание Агентства аграрных услуг в Азербайджане обеспечит гибкое и эффективное управление - минсельхоз
Экономика 16:59
Президент Ильхам Алиев на основе неопровержимых фактов доказал, что проблемы Армении связаны с сущностью режима Саргсяна - политолог
Точка зрения 16:54
Президент Ильхам Алиев освободил Арифа Алышанова от должности председателя AzTV
Политика 16:43
Самые дорогие в мире продукты питания
Интересное 16:37
Строительный рынок Азербайджана в ожидании перемен
Бизнес 16:33
Минтруда Азербайджана применил меры административного взыскания в отношении почти 690 сотрудников
Бизнес 16:02
ВБ планирует до конца года завершить реализацию одного из проектов в Азербайджане
Бизнес 16:01
В Баку пройдет V Азербайджанская международная конференция пчеловодов
Бизнес 16:01
Вступил в должность новый начальник генштаба армии обороны Израиля
Израиль 15:57