В Нахчыване фотоосъемка зафиксировала мать и детеныша леопарда (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Зангезурском национальном парке имени Гасана Алиева в Нахчыванской АР фото- и видеосъемка зафиксировала мать и детеныша леопарда, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Фотографии были получены посредством фотоловушек, установленных в рамках совместного проекта министерства экологии и природных ресурсов, Общественного объединения IDEA и Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) по восстановлению популяции леопардов.

Неоднократно фиксируемые фото- и видеокадры леопардов говорят об усилении мер по охране животного мира на особо охраняемых территориях, проведении просветительских работ, безопасных условиях для увеличения особей таких животных, как безоаровый козел и муфлон, которые являются объектом пищи леопардов.

Напомним, что в этом месяце министерство экологии и природных ресурсов сообщило, что на территории Гирканского национального парка сделаны фотографии еще одного леопарда.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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