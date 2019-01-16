ВОЗ: В Азербайджане необходимо повысить цены на табачную продукцию

16 января 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку молодежь много курит как сигареты, так и кальян. Об этом в среду сказала глава азербайджанского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фатош Ханде Харманджи.

По словам главы офиса, часовое курение кальяна приравнивается к курению 40 сигарет: «Курение остается серьезной проблемой во всем мире. К сожалению, в Азербайджане достаточно курильщиков».

Харманджи сказала, что в Азербайджане примерно 1,3 миллиона человек используют табак, половина из которых подвержена риску, не дожить до 70 лет.

«Поэтому борьба, которая проводится по пресечению этой пагубной привычки, очень важна, и самым главным шагом является повышение цен на табачную продукцию. Потому что в Азербайджане очень дешевые сигареты. Это могло бы в определенной мере предотвратить курение среди молодежи», сказала Харманджи.

Глава офиса также добавила, что необходимо также уменьшить рекламу табачной продукции.

Харманджи сказала, что приветствует антитабачный закон, принятый в прошлом году в Азербайджане.

Глава азербайджанского офиса ВОЗ считает, что если не предпринимать мер по борьбе с курением, то число курильщиков будет непрестанно расти: «Потому что предприниматели, занимающиеся продажей табачной продукции, хотят получать прибыль».

(Автор: Ильхама Асабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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