До 2020 года в Азербайджане на 10% может сократится потребление табака

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Центре реформ и общественного здравоохранения минздрава Азербайджана был проведен «круглый стол, посвященный презентации мобильной аппликации «Откажись от курения» и совершенствованию законодательства по борьбе с табакокурением в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

Выступая на «круглом столе», директор Центра Гахраман Ахвердиев сказал, что мероприятие нацелено на акцентирование внимания населения на опасных последствиях, вызываемых курением, и на расширение просвещения в этом направлении. «Главная цель - обеспечить до 2020 года снижение на десять процентов потребление табачных изделий в Азербайджане», - подчеркнул Ахвердиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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