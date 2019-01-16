Переселение россиян из двух сел Азербайджана в Дагестан завершено

16 января 2019 15:45 (UTC+04:00)

Переселение граждан России, проживавших в азербайджанских селах Храх-Уба и Урьян-Уба, завершено, порядка 350 человек переехали в Дагестан. Об этом в среду сообщил на "правительственном часе" в Совете Федерации министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В августе 2013 года президент РФ Владимир Путин дал поручение о переселении граждан России, живущих на территории двух сел Азербайджана - Храх-Уба и Урьян-Уба. В утвержденный список российских граждан, изъявивших желание переселиться, вошли 377 человек: 366 человек (135 семей) из Храх-Убы и 11 человек (3 семьи) из Урьян-Убы.

"Было выделено 200 млн рублей на решение этой проблемы по линии Минкавказа, этим вопросом очень плотно занимался Дагестан, в частности глава республики. <…> В результате эта проблема сегодня решена полностью. Изначально планировалось переселить 138 семей, но потом по разным причинам - кто-то отказался, кто-то получил жилье как военнослужащий - 130 семей было переселено. Это порядка 350 человек, это все люди, которые изъявили желание переселиться в РФ из сел Храх-Уба и Урьян-Уба", - сказал Чеботарев.

Проблема селений Урьян-Уба и Храх-Уба, расположенных в Азербайджане в 60 км от границы с Россией, возникла с распадом СССР. Земля, на которой они были основаны, в середине XX века была передана Дагестанской АССР в аренду под пастбища. Срок аренды закончился в 2004 году, но жители приграничных сел, официально являющиеся гражданами России, тогда их не покинули.

В сентябре 2010 года Россия и Азербайджан подписали договор о государственной границе, в котором стороны согласовали все вопросы, связанные с принадлежностью территорий.

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