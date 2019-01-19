Посол: Турецкий народ с большой скорбью вспоминает трагедию 20 Января

БАКУ /Trend/ - Турецкий народ с чувством большой скорби вспоминает жертв трагедии 20 Января. Об этом Trend сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

«В день трагедии 20 Января мы чтим память героических сынов Азербайджана, погибших за независимость Азербайджана. Мы обязаны помнить эти кровавые события, произошедшие 29 лет назад. Бесспорно, азербайджанский народ никогда не забудет эти события, являющиеся одним из важных этапов на пути к независимости страны, и всегда будет чтить память шехидов. Шаги, предпринимаемые в этом направлении соответствующими структурами Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, достойны одобрения», - сказал Озорал.

Дипломат отметил, что турецкий народ всегда будет рядом с азербайджанским народом, как в радостные, так и горестные дни.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости. Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)

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