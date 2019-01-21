В Азербайджане будет проведен очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу

21 января 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 февраля проведет тестовый экзамен по замещению должностей по группам BA и BB (административно-исполнительные должности), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Регистрация продлится до 18:00 10 февраля. После завершения регистрации будет предоставлена информация о месте и времени проведения экзамена.

Отметим, что успешно сдавшим тестовый экзамен в соответствие с должностями подгрупп выдается сертификат сроком на пять лет. Кандидат, подавший заявку для участия в собеседовании, должен отвечать общим условиям для того, чтобы занять вакантную должность.

Для того, чтобы получить сертификат, кандидат в течение 10 рабочих дней после объявления результатов экзамена заполняет форму обращения на портале ГЭЦ.

Лицо, получившее сертификат, может принять участие в собеседовании. Кандидат, подавший заявку для участия на собеседовании, должен отвечать общим требования получения вакантной должности, определенной законодательством. Кандидат, не отвечающий общим требованиям, не сможет принять участие в нем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еще одно новшество в "myAccess"!
Финансы 16:37
Зимняя акция от AZAL: Бесплатный авиабилет детям при путешествии с родителями
Бизнес 16:10
AzerTelecom и "Азербайджанские железные дороги" начала сотрудничать в рамках проекта "Azerbaijan Digital Hub"
ИКТ 16:07
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Финансы 16:05
Утверждены полномочия членов ПАСЕ на 2019 год
Политика 15:30
Орхан Мамедов: Агентство по развитию МСБ поддержит женское предпринимательство в Азербайджане (ФОТО)
Энергетика 14:53
Лента новостей
Еще одно новшество в "myAccess"!
Финансы 16:37
ГМО-продукты попадают на рынок Азербайджана в основном из Турции и Ирана
Бизнес 16:36
Азербайджан ожидает от переговоров в Париже более конкретных результатов - община
Нагорно-карабахский конфликт 16:26
Зимняя акция от AZAL: Бесплатный авиабилет детям при путешествии с родителями
Бизнес 16:10
Обнародован объем строительных работ в Узбекистане
Бизнес 16:09
AzerTelecom и "Азербайджанские железные дороги" начала сотрудничать в рамках проекта "Azerbaijan Digital Hub"
ИКТ 16:07
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Финансы 16:05
Казахстанский «Самрук-Казына» сообщает о результатах за 2018 год
Экономика 15:59
События 20 Января не заставили народ отказаться от движения за территориальную целостность Азербайджана - депутат
Политика 15:58