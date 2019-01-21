В Азербайджане будет проведен очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 февраля проведет тестовый экзамен по замещению должностей по группам BA и BB (административно-исполнительные должности), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Регистрация продлится до 18:00 10 февраля. После завершения регистрации будет предоставлена информация о месте и времени проведения экзамена.

Отметим, что успешно сдавшим тестовый экзамен в соответствие с должностями подгрупп выдается сертификат сроком на пять лет. Кандидат, подавший заявку для участия в собеседовании, должен отвечать общим условиям для того, чтобы занять вакантную должность.

Для того, чтобы получить сертификат, кандидат в течение 10 рабочих дней после объявления результатов экзамена заполняет форму обращения на портале ГЭЦ.

Лицо, получившее сертификат, может принять участие в собеседовании. Кандидат, подавший заявку для участия на собеседовании, должен отвечать общим требования получения вакантной должности, определенной законодательством. Кандидат, не отвечающий общим требованиям, не сможет принять участие в нем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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