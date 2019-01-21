В Азербайджане строится дорога к памятнику мирового значения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане строится новая дорога к пещере Дамджылы Авейского заповедника, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры.

По инициативе министерства с 2015 года в филиале Дамджылы Авейского государственного историко-культурного заповедника работает международная экспедиция с участием японских и азербайджанских ученых.

В прошлом году во время знакомства с работой археологов и выставкой, состоящей из находок с территории заповедника, министр культуры Абульфас Гараев дал поручения и указания по продолжению исследований, по будущей работе заповедника.

Кроме того, здесь состоялся обмен мнениями с участием министра культуры, главы ИВ Газахского района, главы Госслужбы по сохранению, развитию и реконструкции культурного наследия при минкультуры, японских и азербайджанских специалистов о перспективах , инфраструктуре и т.д. древнего поселения Джамджылы, в том числе была подчеркнута важность благоустройства территории и строительства новой дороги. Госслужба подготовила предложения по развитию заповедника Авей. На встрече было предложено продлить на три километра участок автомагистрали Баку-Газах-Тбилиси, соединяющий с селом Даш Салахлы, до памятника мирового значения Дамджылы.

Работы уже начались, и проект по реконструкции сельской дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчилер стартовал с филиала «Дамджылы». Трехкилометровая дорога, соединяющая заповедник с селом Даш Салахлы, уже асфальтируется. Также районная Исполнительная власть поручила соответствующим структурам благоустроить территорию вокруг горы Геязен и провести воду.

Отметим, что во время работы экспедиции были получены важные результаты. В пещере Дамджылы найдены материально-культурные образцы, относящиеся к периоду мезолита, ценные находки, что еще раз доказывает, что пещера является древнейшей после Гобустана.

Напомним, что около двух тысяч орудий труда эпохи неолита (8 - 3 тысячелетие до нашей эры) обнаружено в ходе археологических раскопок на территории Авейского государственного историко-культурного заповедника в Газахском районе на западе Азербайджана.Образцы находок - каменные орудия, остроконечные инструменты, скребки, кремниевые отщепы, нуклеусы (осколки камней, предназначенные для изготовления орудий труда) отправлены для исследования в одну из специализированных лабораторий в Японии.

Пещера Дамджылы была открыта в 1953 году азербайджанским ученым Магомедали Гусейновым. Это первый открытый в Азербайджане памятник, относящийся к каменному веку. Она многоярусная, и в определенные периоды здесь жили люди.

Ранее директор "Авей" Саадат Алиева сообщила, что по инициативе министерства культуры на территории заповедника будет создан музей под открытым небом, в котором будут выставлены все обнаруженные здесь в ходе раскопок артефакты.

Дамджылы - самая крупная из 30 пещер каменного века, открытых на территории нынешнего заповедника в середине 50-х годов прошлого столетия. Расположенная у подножия горы Авей неподалеку от деревни Даш Салахлы Газахского района, она имеет полукруглую форму. Ее площадь составляет почти 460 квадратных метров, высота - четыре метра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.