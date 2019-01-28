В Национальной академии авиации состоялась презентация документального фильма "Виктор Серегин" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной академии авиации состоялась презентация документального фильма "Виктор Серегин", посвященного национальному герою Азербайджана Виктор Васильевичу Серегину.

На мероприятии приняли участие проректор академии Адалят Самедов, генеральный директор компании Silk Way Helicopter Services Азер Султанов, сотрудник отдела кинематографии министерства культуры Алмаз Султанзаде, режиссер фильма Джамиль Фараджев, участник карабахской войны, пилот Байрам Мухтаров и др.

Выступая со вступительной речью, проректор вуза Адалят Самедов, приветствовал участников от имени ректора Академии, академика Арифа Пашаева.

По словам Самедова, Виктор Серегин неоднократно участвовал в спасательных операциях и, не смотря на то, что управляемый им вертолет не раз был, подвергнут обстрелу, это его не останавливало, и он делал все от него зависящее, чтобы выполнить задание.

«Виктор Васильевич Серегин родился 23 марта 1944 в городе Тбилиси. В 1986 году после завершения учебы в Кременчугской авиационной школе, поступил на работу пилота вертолета в Азербайджане. В своей авиационной деятельности он был награжден медалью труда, и ему было присвоено звание лучшего пилота. Он являлся участником карабахской войны и неоднократно совершал полеты в приграничные территории и в Карабах. 28 января 1992 года вертолет Серегина, направляющийся в Шушу, был сбит. Проявив героизм, он отвел подбитый вертолет от жилых массивов, предотвратив тем самым многочисленные жертвы. Он и его экипаж погибли героями», - сказал Самедов.

За проявленную отвагу и героизм в борьбе за суверенитет и целостность страны, в ноябре 1992 года Серегин был награжден посмертно и получил звание героя Азербайджана. Он был похоронен в Алее Шехидов, и эго именем была названа улица в поселке Бузовны, а в доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Выступая на презентации фильма, генеральный директор компании Silk Way Helicopter Services Азер Султанов подчеркнул профессионализм и отвагу азербайджанских пилотов.

По его словам, вертолетный парк Азербайджана пополняется современными моделями и сегодня пилоты национальной гвардии, погранслужбы и других силовых структур обучаются у азербайджанских высокоспециализированных профессионалов.

«О Викторе Васильевиче Серегине можно говорить много. Хотелось бы отметить, что сегодня день гордости, а не скорби. Мне не посчастливилось работать с ним, также как и с теми, кто бок о бок работали с этим легендарным человеком. Но я горжусь тем, что работаю с пилотами, которые принимали участие в военных операциях с Серегиным. Я приношу свои соболезнования всем нашим пилотам и другим шехидам», - сказал Султанов.

Документальный фильм о Викторе Серегине был снят студией “Salnamə Film” по заказу министерства культуры Азербайджана. Выступая на презентации, сотрудница отдела кинематографии Алмаз Султанзаде отметила, также неотъемлемую роль авиакомпании AZAL и Национальной академии авиации.

«В целом по заказу министерства культуры за последние годы было снято свыше 70 документальных фильмов. Традиционно фильмы про героев приурочиваются знаменательным датам, а их презентация организуется в школах, где они учились. Сегодня такое мероприятие мы проводим в академии, и мы рады этому. Азербайджанский народ чтит память шехидов. Мы как сотрудники министерства и кинематографии делаем все необходимое, для того чтобы любовь к ним жила в сердцах будущего поколения», - сказала Султанзаде.

В свою очередь режиссер фильма Джамиль Фараджев рассказал о кропотливой работе, которая была проделана в съемках фильма. По его словам, возродить хронику документальных событий, дело нелегкое, так как приходится поднимать архивы снятых в те годы кадров, которых было не так и много.

«Мы всегда работали в таком формате, чтобы молодое поколение, смотря эти фильмы, знали своих героев. Если бы меня спросили, почему фильм снят именно о пилоте гражданской авиации. Я бы ответил, что он первый из них, который пал героически. Я благодарен съемочной группе, а также пилотам, которые помогали нам. Среди них я хотел бы отметить Расима Бабаев, Казыма Аббасова, Байрама Мухтарова, Яшара Халилова, Адыля Азимова, Адыля Нагиева и других», - сказал Фараджев

О своих воспоминаниях, выступая на презентации, рассказал также пилот, участник Карабахской войны Байрам Мухтаров.

«Война это самое ужасное, что может произойти. Она несет смерть детей, пожилых и женщин. В те годы нам не верилось, что может, начнется война. Мы надеялись, что все вопросы будут решены на уровне руководства стран. Люди были в недоумении. Но после командировки в «горячие точки» я понял, что войны не миновать и, к сожалению, часть территории страны была оккупирована. Мы, безусловно, не можем это принять и не примем до тех пор, пока наши земли не будут возвращены», - сказал Мухтаров.

Серегин, как сказал Мухтаров, был очень грамотным и дисциплинированным командиром.

«Вспоминая о Серегине, мы вспоминаем национального героя, летчика Арастуна Махмудова.

Я горжусь тем, что мне посчастливилось работать с пилотами, которые сегодня присутствуют здесь, и с теми которых сегодня нет с нами. Хочу вспомнить Казима Аббасова, Саттара Ханларова, Закира Юсифова. Я был свидетелем, когда журналист задан вопрос Серегину. Прозвучал он следующим образом: - Вы же русский, зачем вам это нужно? На что Серегин ответил, что я обрел дом на земле Азербайджана, и не мог поступить иначе», - сказал Мухтаров.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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