В АМИ Trend пройдет видеомост "Россия-Азербайджан: повестка на 2019 год"

БАКУ /Trend/ - В пресс-центре АМИ Trend 30 января 2019 года состоится мультимедийный круглый стол на тему "Россия-Азербайджан: повестка на 2019 год".

С азербайджанской стороны в круглом столе примут участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, заместитель директора АМИ Trend Лина Вайткевичиене, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, руководитель пресс-центра Информационного агентства «Sputnik – Азербайджан» Ильгар Велизаде.

С российской стороны посредством видеомоста примут участие директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО(У) МИД России Станислав Чернявский, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей», член ЭКГ при ЦИК России Григорий Трофимчук, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин.

За минувший год Россия и Азербайджан подтвердили и упрочили курс на активное стратегическое партнерство с выходом на более высокий уровень взаимодействия. Уровень политического доверия и потенциал экономического сотрудничества между сторонами поступательно наращиваются. Азербайджан выдвигается на уровень приоритетных партнеров России на Южном Кавказе, что способствует обеспечению региональной стабильности, реализации крупных транснациональных проектов, таких, как «Север-Юг». Подписание Каспийской конвенции открывает новые перспективы взаимодействия на Каспийском направлении, активизируется диалог между сторонами в других международных форматах, в частности, СНГ, ШОС.

Какое развитие в 2019 году получат те важные решения, которые были приняты сторонами с целью взаимовыгодного развития двустороннего сотрудничества, в том числе, в ракурсе реализации плана совместных действий по ключевым экономическим направлениям до 2024 года? Как будет складываться геополитическая ситуация в регионе, какие формируются риски и ожидания? Свое видение по этим и другим актуальным вопросам взаимодействия России и Азербайджана представят эксперты в ходе видеомоста Москва-Баку.

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