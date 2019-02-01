Бакинский зоопарк будет капитально отремонтирован (Эксклюзив)

1 февраля 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский зоопарк будет расширен и капитально отремонтирован, будут улучшены условия для животных. Об этом сказал Trend директор зоопарка Азер Гусейнов.

По его словам, зоопарк приостанавливает свою работу на несколько месяцев.

"В настоящее время территория парка составляет 2, 25 гектара, однако после завершения работ по расширению и ремонту размер территории будет составлять 4, 25 гектара", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что уже идет процесс переселения животных. "В Гарадагской районе созданы специальные места для животных. Возможно, что после завершения ремонтных работ в зоопарк будут привезены новые животные. Однако это пока не точно", - сказал Гусейнов.

По его словам, сроки завершения работ по расширению и ремонту зависят от хода работ.

"Если все пойдет по плану, то работы завершатся примерно за 6 месяцев", - сказал Гусейнов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Али Гасымов)

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