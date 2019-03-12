Очередные новшества в UNEC

БАКУ /Trend/ - На Ученом совете UNEC, в связи с расширением интернационализации, стимулированием научной деятельности обучающихся, а также написанием и оценкой магистерских диссертаций, утверждены новые правила, сообщает во вторник Trend со ссылкой на вуз.

В целях сохранения связи с зарубежными выпускниками UNEC, обеспечения постоянного представительства в зарубежных странах и увеличения числа иностранных студентов избранным выпускникам UNEC, живущим за рубежом, будет дан статус «UNEC Brand Ambassador».

Очередным же шагом в направлении увеличения доли иностранных студентов в UNEC и их стимулирования является учреждение иностранным студентам и магистрам стипендии за счет средств университета. С нового учебного года иностранным студентам и магистрам, поступившим в UNEC, по результатам экзаменационной сессии будут выданы стипендии «Отличника», «Стимулирующая» и «Обычная».

В UNEC приняты новые правила, предусматривающие стимулирование научной деятельности обучающихся. Так, правила, применяемые в UNEC в связи выплатой гонорара в размере 4000 манат за статьи, опубликованные в авторитетных научных журналах с высоким импакт-фактором, относятся также бакалаврам, магистрам и докторантам университета.

Заработная плата преподавателей UNEC, ведущих исследование в престижных университетах мира в течение года, будет исчисляться соответственно новым правилам. Этим преподавателям в период проведения исследования будет оплачиваться полная заработная плата.

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