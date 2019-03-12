К Кубку мира FIG по спортивной гимнастике в Баку готов на 100% - азербайджанский гимнаст

12 марта 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Никита Симонов рассчитывает занять призовое место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике, который пройдет в Баку 14-17 марта.

В беседе с Trend гимнаст отметил, что готов к соревнованию на сто процентов.

«Я хорошо подготовился к Кубку мира, тренировки до сих пор продолжаются. Был подготовлен план тренировок, по которому и работаю сейчас. Я, конечно же, надеюсь занять призовое место и попасть в финал. Я проделал большую работу и хочу приложить дальнейшие усилия, чтобы попасть на Олимпийские игры», - сказал Симонов.

Оценивая свои шансы на победу, спортсмен отметил, что у него есть огромные шансы, однако для этого необходимо плодотворно и усиленно работать.

«Конкуренция на Кубке мира в Баку очень высокая, приедут представители многих стран. Конкуренция — это всегда хорошо. Очень сильны китайские и японские гимнасты. Победит сильнейший», - подытожил Симонов.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.

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