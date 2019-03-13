На Кубке мира в Баку буду бороться за "золото" - хорватский гимнаст

13 марта 2019 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хорватский гимнаст Тин Србич рассчитывает завоевать золото на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике, который пройдет в Баку 14-17 марта.

В беседе с Trend Тин Србич, который является золотым призером Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2017 года, отметил, что сделает все возможное, чтобы победить.

«Я здесь [в Азербайджане] во второй раз. Мне очень нравится Национальная арена гимнастики в Баку. Здесь есть все, что нужно гимнастам. Арена очень большая, и многие зрители могут прийти и посмотреть соревнования. В Хорватии, например, у нас очень маленькие залы», - сказал он.

Србич отметил, что после чемпионата в Баку он будет участвовать на соревнованиях в Дохе (Катар), а затем на чемпионате Европы.

«Я чемпион мира 2017 года по упражнениям на перекладине, много раз был в финале Кубка мира. Я тренируюсь в Загребе. У нас старый зал, тренироваться сложно, поэтому тренируюсь только на перекладине», - сказал он.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Ляман Зейналова)

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