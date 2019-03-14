Соревнования в Национальной арене гимнастики организованы на высоком уровне – зрительница

БАКУ /Trend/ - Соревнования в Национальной арене гимнастики организованы на высоком уровне, впрочем, как и всегда, сказала в четверг Trend зрительница Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике Айнура Ализаде.

«Мой сын занимается спортивной гимнастикой, и каждый раз, когда в стране проходят турниры, мы наблюдаем за ними с большим интересом. Мы присутствовали на многих соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики, и всегда, приходя сюда, получали большое удовольствие», - добавила она.

Зрительница пожелала азербайджанским гимнастам больших успехов на соревнованиях.

«Желаю нашим спортсменам удачи, чтобы они всегда были первыми. Их успех на соревнованиях - большое счастье для нас», - отметила Ализаде.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первый день проходят квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины будут бороться за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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