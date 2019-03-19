В центре Баку ограничено и изменено движение транспорта

19 марта 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением мероприятий накануне праздника Новруз, с сегодняшнего утра на ряде улиц Баку изменено движение автомобилей, сообщает во вторник Trend.

Движение ограничено и изменено на дорогах в направлении Парных крепостных ворот (Гоша гала гапысы), Площади фонтанов, Девичьей башни и проспекта Нефтяников, площади «Азнефть».

Площадь «Азнефть», улицы Азиза Алиева, Зарифы Алиевой, Ниязи и Истиглалийет, Узеира Гаджибекова, Самеда Вургуна, проспект Бюльбюля и территории, где будут проходить мероприятия, и примыкающие к ним дороги и улицы взяты под контроль, движение автомобилей ограничено.

Государственное управление дорожной полиции ГУП Баку советует всем, желающим принять участие в празднествах, пользоваться средствами общественного транспорта.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Весна наступит в стране 21 марта в 01:58 по бакинскому времени.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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