Академик Наргиз Пашаева приняла участие в торжественном приеме в честь основателя Бодлейнской библиотеки Оксфордского университета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению руководителя Бодлейнской библиотеки Оксфордского университета Ричарда Овендена 15 марта ректор Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова академик Наргиз Пашаева приняла участие в 31-ом торжественном мероприятии для высшего академического состава университета и почетных гостей в честь основателя Бодлейнской библиотеки Сэра Томаса Бодли (https://www.bodleian.ox.ac.uk/). На этом традиционно важном мероприятии, посвященном памяти Сэра Томаса Бодли и его филантропической деятельности, собираются известные ученые, общественные деятели и члены парламента Великобритании, главные академические партнеры, высшее руководство и администрация Оксфордского университета.

Напомним, что 11 октября 2018 года ректор Бакинского филиала МГУ, вице-президент НАНА, академик Наргиз Пашаева в торжественной обстановке была принята в члены Комитета благотворителей, возглавляемого канцлером Оксфордского университета лордом Паттеном Барнесом. Профессор Наргиз Пашаева стала первым академическим представителем Азербайджана, принятым в Комитет благотворителей, состоящим из известных ученых, общественных деятелей и влиятельных организаций, имеющих особые заслуги перед Оксфордским университетом. Как подчеркнул лорд Паттен Барнес, Наргиз Пашаева «является большим другом и академическим партнером Оксфордского университета».

По прибытии гостей торжественного приема, которых в этом году было около 80 человек, в Холл Блэквел (Blackwell Hall) библиотеки Уэстон (Weston Library, https://www.bodleian.ox.ac.uk/weston) – главной исследовательской библиотеки Оксфорда - с приветственной речью выступил руководитель Бодлейнской библиотеки Ричард Овенден (Richard Ovenden, https://www.bodleian.ox.ac.uk/weston/about/librarian).

Далее, в малом конференц-зале, состоялась экспертная дискуссия на тему «Непризнанные законодатели: литература и общество» (Unacknowledged legislators: literature and society”) под председательством Сэра Питера Стотхарда (Sir Peter Stothard, https://www.revolvy.com/page/Peter-Stothard), британского писателя, журналиста и критика (редактор The Times с 1992 по 2002 годы, редактор Литературного приложения The Times с 2002 по 2016 годы). Ведущими дискуссии также были нигерийский поэт и романист, лауреат Букеровской премии, кавалер рыцарского ордена, член Королевского литературного общества Бен Окри (Ben Okri, https://www.britannica.com/biography/Ben-Okri) и британский писатель и историк, профессор, почетный член Британской академии, Кавалер рыцарского ордена, член Королевского литературного общества и его первый (2017) президент-женщина Дейм Марина Уорнер (Dame Marina Sarah Warner, https://www.thebritishacademy.ac.uk/fellows/marina-warner-FBA).

В рамках мероприятия был дан торжественный обед в Школе Богословия (Divinity School, https://www.bodleian.ox.ac.uk/whatson/venue-hire/rooms-available#div_school), являющейся одной из первых частей Бодлейнской библиотеки и датирующейся XV веком. В стенах Школы богословия, помимо занятий и экзаменов, проходили многие важные встречи, и даже королевские визиты. Потолок здания считается одним из самых известных достижений европейской готической архитектуры.

В ходе официальной части перед гостями выступили Ричард Овенден, а также канцлер Оксфордского университета лорд Паттен Барнес (https://www.ox.ac.uk/about/organisation/university-officers/chancellor?wssl=1).

В своем выступлении на нынешнем официальном приеме руководитель Бодлейнской библиотеки Р. Овенден особо отметил деятельность Научного Центра Низами Гянджеви Оксфордского Университета – факт сам по себе о многом говорящий, подтверждающий результат напряженной работы Центра в научно-академической, образовательно-просветительской и историко-археологической сферах.

Напомним, что с 2013 года, созданный по инициативе профессора Наргиз Пашаевой Научный центр Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете, преследует своей целью изучение богатого историко-культурного наследия Азербайджана, Кавказа и Центральной Азии и его популяризации в научно-академических кругах Запада (https://www.orinst.ox.ac.uk/nizami-ganjavi-programme-study-languages-and-cultures-azerbaijan-and-caucasus). 23 мая 2018 года в колледже Кларендон вице-канцлером Оксфордского университета, профессором Луиз Ричардсон и профессором Наргиз Пашаевой было подписано соглашение, согласно которому Научный центр Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви стал функционировать в Оксфордском университете на постоянной основе, как его неотъемлемая часть, что, несомненно, является исторически важным событием культурного, научного и гуманитарного масштаба. Недаром это событие окрестили не иначе как «Контракт века» в сфере науки, культуры и образования в Азербайджане. Со дня своего основания Научный центр реализовал ряд важных научно-академических проектов. Среди них можно отметить научно-практические конференции, первый академический перевод на английский язык книги ученого-востоковеда Евгения Бертельса (1890-1957) «Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви» (The Great Azerbaijani Poet Nizami), обучение при поддержке Центра шести студентов в Оксфордском Университете, проведение археологами Оксфордского университета раскопок в городе Барда и др.

В апреле 2018 года в ходе рабочей встречи академика Наргиз Пашаевой с директором Бодлейнской библиотеки Ричардом Овенденом, состоявшейся в главном здании библиотеки, стороны обсудили деятельность Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви. Выдвинутое Наргиз Пашаевой предложение о присвоении имени Низами Гянджеви библиотеке Института Востоковедения Оксфордского университета было положительно принята британской стороной, что стало еще одной достойной оценкой гуманистских, общечеловеческих идей гениального азербайджанского поэта-мыслителя, воплощенными в его глубинной философии и творчестве.

Среди особо значимых событий для Бодлейнской библиотеки в 2018 году ее руководителем и канцлером Оксфордского университета также было названо приобретение архива Роберта Сеймура Бриджеса (1844-1930) https://www.poetryfoundation.org/poets/robert-bridges), очень популярного в свое время английского поэта и драматурга, с 1913 года поэта-лауреата. Бриджес углубленно занимался исследованиями в области английской метрики и создал свою теорию тонического происхождения английского стиха. В ноябре 2018 года архив Бриджеса, включая письма и рукописи его близкого друга, английского поэта и католического священника Джерарда Мэнли Хопкинса (1844 –1889, https://www.poetryfoundation.org/poets/gerard-manley-hopkins), а также письма писателя и поэта Томаса Харди (1840-1928), писателя и поэта Редьярда Киплинга (1865-1936) и многих других писателей и поэтов того времени, были переданы в Бодлейнскую библиотеку наследниками Роберта Бриджеса. Как отметил руководитель Бодлейнской библиотеки Ричард Овенден, «архив Бриджеса важен тем, что помогает нам понять и еще больше оценить личности великих писателей 19 и 20 веков.

В завершении торжественного мероприятия всемирно известный индийский экономист и философ, кавалер ордена Кавалеров почета, член Британской академии, лауреат Нобелевской премии в области экономики за 1998 год, профессор Амартия Сен (https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1998/sen/biographical/) был награжден Медалью Бодли (https://oxfordliteraryfestival.org/literature-events/2019/april-3/bodley-lecture-and-award-of-bodley-medal). Медаль Бодли присуждается Бодлейнской библиотекой за значительный индивидуальный вклад в такие сферы, как литература, культура и обмен информацией, а также за помощь в достижении идеалов Сэра Томаса Бодли, который видел Бодлейнскую библиотеку, не только книгохранилищем Оксфорда, но и всего мира. Амартия Сен известен своим значительным вкладом в формулировку концептуальной структуры ежегодных отчётов ООН о развитии человечества и индекса человеческого развития. Нобелевская премия была присуждена ученому «за вклад в экономическую теорию благосостояния».

Бодлейнская библиотека (https://www.bodleian.ox.ac.uk/) - главная библиотека Оксфорда. Библиотека оспаривает у Ватиканской право называться старейшей в Европе, а у Британской - титул самого крупного книжного собрания Великобритании. Всего во всех библиотеках Бодлейнской группы содержится более 13 миллионов печатных экземпляров, а также других артефактов.

Книжное собрание ведёт свою историю от первой известной оксфордской библиотеки, основанной в XIV веке по завещанию Уильяма Кобена, епископа Вустерского (ум. в 1327).

Фактическое спасение и второе дыхание библиотека получила благодаря Сэру Томасу Бодли (1545–1613), ученому и дипломату при дворе королевы Елизаветы I. В 1598 году, стараниями сэра Бодли, старая библиотека была переоборудована под хранение коллекции из примерно 2500 книг, был назначен библиотекарь, и, 8 ноября 1602 года состоялось открытие новой библиотеки. Работа Бодли не ограничилась этим. В 1610 году он добился того, чтобы библиотека получила право на получение обязательного экземпляра всех изданий, выпускаемых в стране. Библиотека продолжила работу, и после смерти сэра Бодли, превратившись в коллекцию изданий, привлекающую ученых со всей Европы.

Деятельность Научного Центра Низами Гянджеви, как неотъемлемой части Оксфордского университета, постоянно находится под пристальным вниманием ведущих мировых академических и общественных деятелей – ученых, знаменитых писателей, политиков, журналистов. Это действительно важно, что, благодаря неустанной научной и функциональной деятельности центра, перед культурным, историческим и литературным наследием Азербайджана открываются новые возможности и горизонты.

