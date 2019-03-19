Азербайджано-Французская торгово-промышленная палата организовала выставку в честь 8 марта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 марта 2019 Азербайджано-Французская торгово-промышленная палата организовала выставку “Искусство, ремесло и предпринимательство” в честь празднования международного женского дня 8 марта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на палату.

На выставке были представлены изделия ручной работы, изготовленные женщинами Азербайджана. Выставка была проведена в отеле Hyatt Regency Hotel Baku. Спонсорами этого мероприятия выступили Французская нефтегазовая компания Total и Hyatt Regency Hotel Baku. На выставке было представлено около 70-ти экспозиций: сувениры, ювелирные изделия, аксессуары, картины, примеры вышивок, игрушки, бытовые предметы и многое другое.

Директор палаты Нармина Сафарова, председатель палаты Тейба Гулиева, исполнительный директор компании “Total” Денис Лемаршаль и посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез рассказали о важной роли женщин в обществе и подчеркнули важность развития женского предпринимательства, которое имеет колоссальное значение для роста экономики страны. Выставку посетили члены Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты, сотрудники посольства Франции, а также представители других дипмиссий и различных организаций.

Завершилось мероприятие коктейлем и неформальным общением участников и гостей.

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