Единовременные выплаты в Азербайджане получат ещё 222 наследников шехидов

12 апреля 2019 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комиссия минтруда и социальной защиты населения приняла решение о выдаче единовременных выплат (11 тысяч манатов) еще 222 наследникам 147 шехидов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Средства будут переведены на банковские счета наследников шехидов на текущей неделе.

Напомним, что указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 января 2019 года выплата единовременной помощи будет осуществлена также наследникам 2 725 шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана до второго августа 1997 года (в том числе получившим страховую выплату в размере менее 11 тысяч манатов наследникам 2 264 военнослужащих и 461 сотрудников полиции ставших шехидами).

Согласно новому указу, процесс выплаты единовременной помощи охватывает наследников 12 268 шехидов.

За прошедший период было принято решение о выдаче единовременных выплат 9 276 наследникам 6 338 шехидов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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