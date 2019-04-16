Экзаменационный центр Азербайджана объявил прием на работу на вакантные должности

16 апреля 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана вакантны должности консультанта и ведущего консультанта в отделе по вопросам госслужбы, в секторе политики госслужбы и работы с государственной стратегией, а также должность ведущего консультанта в отделе по вопросам госслужбы и в секторе по работе с должностными инструкциями и объявлениями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Желающие работать в ГЭЦ до 28 апреля 2019 году могут отправить форму обращения на электронный адрес a.quliyeva@dim.gov.az

В обращении рекомендуется указать должность, на которую претендует кандидат, и структурное подразделение.

Вся информация о зарплате, служебных функциях, условиях замещения должности, программе собеседования, список литературы для подготовки к собеседованию, размещены на сайте ГЭЦ в разделе «Вакансии».

Предпочтение будет отдаваться лицам, имеющим сертификат о прохождении тестового экзамена по приему на госслужбу, а также сертификат, подтверждающий знание иностранного языка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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