Госагентство о прорыве дамбы в Шамахы (ФОТО)

16 апреля 2019 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госагентство Азербайджана прокомментировало ситуацию с прорывом дамбы в Шамахы.

Согласно информации госагентства "Автомобильные дороги Азербайджана", 13 апреля в результате ливней повысился уровень воды в реке Аджидере и дамба искусственного рыбного озера обрушилась, сообщает Trend.

"Вчера в СМИ прошла информация, где отмечалось, что в результате прорыва плотины рыбного озера, питающегося от реки Аджидере, затопило окружающие села, посевные участки, фруктовые сады и сельскую дорогу. По утверждению владельца озера, земля, извлеченная в ходе работ на дороге Баку-Шамахы-Йевлах, была высыпана в верхней части озера, что послужило причиной прорыва дамбы. В связи с этим хотим отметить, что в настоящее время турецкая компания "Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş." ведет строительно-установочные работы в рамках проекта расширения до четырех полос участка 101-117 км автомобильной дороги Баку-Шамахы-Йевлах. На 105 километре магистральной дороги продолжаются работы по бурению со стороны организации-подрядчика.

Хотим отметим, что расстояние между территорией, где работает организация-подрядчик, и искусственным озером у реки Аджидере составляет два километра.

В результате ливней 13 апреля уровень воды в реке повысился и обрушилась дамба искусственного озера.

Отметим, что в результате повышения уровня воды в реке дорожному хозяйству не было нанесено никакого ущерба", - говорится в сообщении агентства.

(Текст: Али Гасымов)

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