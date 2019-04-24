В Азербайджане в ближайшие месяцы начнется реставрация средневековых крепости и мечети

24 апреля 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие месяцы начнется реставрация Мардаканской крепости и мечети Туба-Шахи.

Об этом Trend сказал пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов.

По его словам, недавно Госслужба и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) подписали протокол о реставрации Мардаканской крепости и мечети Туба-Шахи. "В ближайшее время будет подготовлена документация проекта, а затем начнется реставрация этих исторических памятников. Работы будет осуществлять турецкое агентство под контролем Госслужбы”, - сказал Гусейнов, отметив, что в процессе реставрации будут участвовать также местные специалисты.

Он подчеркнул, что тесное сотрудничество между двумя странами осуществляется и в области культуры. "Это первый проект TİKA по восстановлению исторических памятников в Азербайджане, и подписанное соглашение подразумевает продолжение данного сотрудничества”, - сказал Гусейнов.

Отметим, что расположенная в поселке Мардакан крепость была построена в XII веке Ширваншахом Асхитаном I в честь блестящей победы над врагом. Мечеть Туба-Шахи датируется XV веком.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бортовой журнал Azerbaijan Airlines удостоен престижной премии "Национальное наследие" (ФОТО)
Бизнес 23 апреля 12:03
В Азербайджане средневековую крепость и мечеть отреставрируют турецкие специалисты
Общество 22 апреля 16:32
Назначен новый главный художник Сумгайытского драматического театра
Общество 18 апреля 22:08
В минкультуры Азербайджана новые назначения
Общество 18 апреля 13:23
Вход в музеи и заповедники Азербайджана на день станет бесплатным
Общество 16 апреля 14:16
Азербайджанские пехлеваны на празднике искусств в Саатлы (ФОТО)
Культура 12 апреля 14:48
Лента новостей
Завершено градостроительное проектирование в квартале площадью 28 га на западе Baku White City
Общество 15:18
Туркменистан принял участие в семинаре ООН по борьбе с трансграничным терроризмом в регионах
Туркменистан 15:16
Ученые считают, что электронные сигареты содержат вызывающие астму токсины
В мире 15:15
Малый бизнес составляет основу торгового сектора Казахстана
Бизнес 15:13
Девять азербайджанских фильмов на Varesh International Film Festival
Культура 15:09
Мэрия Баку готовит соглашение с мировым производителем и поставщиком лифтов Германии
Общество 15:07
В Азербайджане расширят продажу сжатого газа
Энергетика 15:06
Песчаная буря в Иране стала причиной закрытия школ
Общество 15:03
Южная Корея откроет демилитаризованную зону для туристов
В мире 15:03