В Азербайджане обнаружено средневековое поселение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Нафталан-Геранбойская археологическая экспедиция Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана в ходе раскопок на территории Геранбойского района обнаружила средневековое поселение.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на институт, во время исследований на указанной территории, на территории села Сафыкюрд были найдены курганы и поселение средневекового периода. Поселению Гарасу, названное так по наименованию реки, на левом берегу которой оно было обнаружено, расположено в холмистой наклонной низине, на территории площадью более трех гектаров.

В результате первичных исследований в поселении найдены образцы глазурованной и неглазурованной посуды, монеты, предметы быта, в том числе, каменные орудия, главным образом сельскохозяйственного назначения. Поселение датируется примерно X-XIII веками.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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