Начался первый свободный заезд на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начался первый свободный заезд в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в пятницу Trend.

В заезде участвуют десять команд, в каждой из которой представлены два пилота.

В составе команды Mercedes - Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, Ferrari – Себастьян Феттель и Чарльз Леклер, Williams – Джордж Рассел и Ронерт Кубица.

В составе команды Red Bull Racing - Пьер Гасли и Макс Ферстаппен, Raching Point – Серхио Перес и Леон Стролл, Renault – Нико Хулкенберг и Дэниэль Риккардо.

В составе команды Toro Rosso - Александр Элбон и Даниил Квят, Alfa Romeo – Антонио Джовинаци и Кими Рейконнен, McLaren – Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Команду Haas представляют пилоты Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

В течение 1,5 часа гонщики будут состязаться на шестикилометровой бакинской трассе.

Второй свободный заезд стартует в 17:00.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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