Очередная авария на одном и том же месте на Формуле 1 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В классификации болидов F1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан произошла очередная авария, сообщает в субботу Trend.

Пилот команды "Ferrari" Шарль Леклер, потеряв управление, врезался в тротуар. В результате болид вышел из строя, и пилот был вынужден остановить гонки. Болид сразу был эвакуирован с трассы.

Ранее на одном и том же месте пилот команды "Williams" Роберт Кубица, потеряв управление, врезался в тротуар.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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