Фонд Гейдара Алиева организовал концертную программу в Агдаме (ФОТО)

2 мая 2019 21:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летия Фонда Гейдара Алиева в Агдаме состоялся концерт.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд, на концерте были представлены народные песни, исполнение мугама и танцы. Наряду с известными певцами, перед зрителями выступили также молодые исполнители.

Отметим, что по случаю дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 15-летия Фонда Гейдара Алиева завтра будет организован концерт в Шеки, четвертого мая - в Гяндже, пятого мая - в Хачмазе, шестого мая - в Шамахы, седьмого мая - в Лянкяране и Нахчыване. На концертах будут представлены образцы мугама, фольклорной, ашугской, эстрадной и поп-музыки, различные танцы.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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