В Баку прошла презентация медалей Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019"

6 мая 2019 22:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась презентация медалей, предназначенных для награждения победителей XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта, специально изготовленный набор медалей продемонстрировал министр молодежи и спорта Азад Рагимов на семинаре, организованном для глав делегаций национальных олимпийских комитетов Европы.

Дизайн золотой, серебряной и бронзовой медали с логотипом "Баку-2019" в центре отражает культуру и наследие Баку, а также концепцию единства и дружбы. На медалях изображены грандиозные архитектурные памятники современности - Пламенные башни и Центр Гейдара Алиева. На другой стороне медали эмблема Европейского олимпийского комитета. Медали изготовлены ООО "Азерсувенир" при сотрудничестве с дизайнерской командой Операционного комитета Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019".

В ходе фестиваля планируется 135 церемоний награждений. Участники соревнований будут бороться за 298 комплектов наград.

"Презентация медалей незадолго до начала соревнований - важное событие. Они олицетворяют три основные ценности фестиваля - новизну, качество и прозрачность", - отметил министр молодежи и спорта Азад Рагимов

Он торжественно вручил подарочный набор медалей главе Координационной комиссии Европейского олимпийского комитета, генеральному секретарю Национальной олимпийской комиссии Сербии Джорджу Висачки.

Джордж Висачки выразил глубокое удовлетворение презентацией медалей:

"Мы очень рады видеть официальные медали Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019". Награда как символ победы и успеха навечно остается в душе каждого спортсмена. Мы очень верим в то, что все спортсмены разделяют олимпийские ценности, что побывав в Азербайджане они вернутся в свои дома с чувством радости от своих успехов и посланиями дружбы, терпимости и мира".

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку. Для участия в соревнованиях в Азербайджан приедут более 3600 спортсменов и технических делегаций. Атлеты попытают силы по десяти видам спорта – гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе. В ходе фестиваля в 12 спортивных объектах будут работать более 2500 волонтеров.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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