В Азербайджане пройдет повторный экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора

БАКУ /Trend/ - Экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих экзамены в высшие и средне-специальные учебные заведения на русском языке, будет проведен 26 мая.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, абитуриенты, желающие поступить в высшие или средне-специальные учебные заведения, но не сдававшие 5 мая экзамен по азербайджанскому языку, или получившие оценку “неудовлетворительно”, должны с восьмого по 14 мая пройти регистрацию, чтобы участвовать в сдаче повторного экзамена по азербайджанскому языку. Для того, чтобы зарегистрироваться, абитуриентам необходимо перевести на счет в своем "личном кабинете" необходимую сумму (10 манатов).

Экзамен будет проходить в Баку и Нахчыване. Учащиеся девятых и 11 классов, сдавшие экзамен пятого мая, но не сдающие экзамены в высшие и средне-специальные учебные заведения, в повторном экзамене не участвуют. Оценки первого экзамена будут вписаны в их итоговые аттестационные документы.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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