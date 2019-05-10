Завтра в Баку будет дождливо

10 мая 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, ночью возможен ливень, грозы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем 19-23, в Баку ночью 15-17, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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