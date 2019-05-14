Студенты Бакинской Высшей школы нефти будут работать в НПЗ Star и комплексе Petkim

БАКУ /Trend/ Шесть студентов Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) будут работать на предприятии SOCAR Турция, сообщает Trend со ссылкой на БВШН.

По словам ректора БВШН Эльмара Гасымова на сегодняшний день на нефтеперерабатывающем заводе Star и в нефтехимическом комплексе Petkim предусматривается шесть рабочих мест. В результате процесса отбора, проведенного SOCAR Турция, 6 студентов БВШН обучающиеся по специальностям химическая инженерия и инженерия по автоматизации процессов, получили право на работу в «Star» и «Petkim».

Ректор БВШН отметил, что основной стратегией высшей школы является подготовка специалистов, обладающих опытом работы на производстве и практическими навыками. Одновременно, устройство на работу студентов, все еще находящихся на стадии обучения, является еще одним подтверждением лозунга БВШН: «Не мы ищем работу, а работа ищет нас», заметил он. Эльмар Гасымов также напомнил, что около 30 выпускников БВШН уже работают на предприятиях «Star» и «Petkim», которые являются самыми крупными в плане инвестирования предприятиями SOCAR Турция.

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