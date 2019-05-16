Грандиозная церемония открытия 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

16 мая 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг, 16 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Состоялся парад флагов стран, участвующих в Чемпионате Европы. В исполнении заслуженной артистки Севды Алекперзаде прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Далее было представлено грандиозное театрализованное гимнастическое шоу. Публика в национальной арене гимнастики стала свидетелем захватывающего постановочного представления под названием "Наши супергерои".

Сюжет постановки рассказывает историю двух братьев из параллельного мира – человека Воды и человека Пламени, которые играют в игру. Человек Воды побеждает брата и завоевывает восемь медалей. Разгневанный человек Пламени прогоняет брата в мир людей.

В мире людей человек Воды знакомится с командой супергероев. Именно они помогают человеку Воды вернуться в свой мир и победить брата. В благодарность за это человек Воды делится своими медалями с героями, а последнюю медаль в знак примирения и дружбы отдает брату – человеку Пламени.

Отметим, что восемь медалей, о которых идет речь в постановке, отражают восемь комплектов наград, которые будут разыграны на Чемпионате Европы в Баку.

Увлекательный сюжет, сложные трюки, акробатические и гимнастические номера, в исполнении гимнастов и хореографов сборных команд Азербайджана, яркие костюмы, уникальная световая подача вызвали восторг зрителей.

Полному погружению зрителя в сюжет способствовала и видеографика, демонстрируемая на большом мониторе. Яркое профессиональное шоу не оставило равнодушным никого.

Отметим, что постановщиком церемонии открытия является главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

Напомним, что 16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

Представляет читателям Trend фоторепортаж с церемонии открытия 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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