С огромным интересом наблюдаем за соревнованиями Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку – зрительница

17 мая 2019 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку прошла настолько зрелищно, что мы не могли отвести взгляд от подиума. Об этом в пятницу сказала Trend зрительница соревнований Рамиля Гасанлы.

«Мы часто приходим в Национальную арену гимнастики посмотреть на соревнования. Моя дочка занимается художественной гимнастикой, и поэтому с четырех лет я привожу ее сюда. Дочке это придает стимул упорнее тренироваться. Наблюдая за известными гимнастками, за тем как они выполняют сложные элементы, она воодушевляется и сама показывает хорошие результаты», - сказала зрительница.

Рамиля Гасанлы отметила, что Чемпионат Европы проходит великолепно.

«Мы с огромным интересом наблюдаем за соревнованиями от начала до конца», - добавила она.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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