Завтра в Баку до 25 градусов тепла

19 мая 2019 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью и утром прогнозируется туман, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

К вечеру местами вероятны грозы, дожди, ветер северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 756 миллиметров до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, местами возможны дожди. В отдельных местах возможен град, местами ночью и утром будет туман. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 26-31 градусов тепла, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

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