Почетный исследователь провел семинар азербайджанским студентам (ФОТО)

20 мая 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доцент Париж-Х Нантер и католических университетов в Левене, член Парламентской комиссии горной обороны Международной Федерации скалолазания и альпинизма Лоде Бекерсин организовал семинар азербайджанским студентам Западно-Каспийского университета.

Специалист, комментирующий развитие динамики Западной Европы, основные части направления развития региона, особенно экономические, экологические и политические тенденции, ответил на вопросы, интересующих студентов, и обменялся с ними идеями.

Отметим, что несколько дней тому назад Лоде Бекерс прибыл в Баку для участия в Международной конференции под названием «Горы. Культура. Ландшафты и Биоразнообразие», организованной и проведенной Западно-Каспийским Университетом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Корея поделится с Азербайджаном опытом в решении вопроса проблемных кредитов
Финансы 12:39
В Азербайджане необходимо усилить роль гражданского общества для улучшения бизнес среды - эксперты
Бизнес 12:13
Азербайджанским банкам нужно наращивать капитализацию для борьбы с проблемными активами - Корпорация страхования
Финансы 11:54
Сколько государство направило на выплаты компенсаций по проблемным кредитам в Азербайджане?
Финансы 11:43
Зияд Самедзаде: Общественные советы улучшат доступ МСБ в Азербайджане к финансовым рынкам
Бизнес 11:02
МИД: Эстония надеется, что контакты с Азербайджаном в области энергетики и переработки перерастут в партнерство (Эксклюзив)
Бизнес 19 мая 22:13
Лента новостей
AzerGold изучает опыт Финляндии
Бизнес 12:55
Китай призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать
В мире 12:48
Корея поделится с Азербайджаном опытом в решении вопроса проблемных кредитов
Финансы 12:39
ЕС запускает новый проект по поддержке цифровой экономики в Грузии
Бизнес 12:37
Baku Fashion Expo 2019 – посвящение Джанни Версаче
Стиль 12:36
КНДР намерена бороться с санкциями развитием собственной экономики
В мире 12:21
Помощник Первого вице-президента: В прошлом году азербайджанские суды рассмотрели более 246 тыс. дел
Политика 12:19
В Азербайджане необходимо усилить роль гражданского общества для улучшения бизнес среды - эксперты
Бизнес 12:13
Азербайджанским банкам нужно наращивать капитализацию для борьбы с проблемными активами - Корпорация страхования
Финансы 11:54