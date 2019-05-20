Почетный исследователь провел семинар азербайджанским студентам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Доцент Париж-Х Нантер и католических университетов в Левене, член Парламентской комиссии горной обороны Международной Федерации скалолазания и альпинизма Лоде Бекерсин организовал семинар азербайджанским студентам Западно-Каспийского университета.

Специалист, комментирующий развитие динамики Западной Европы, основные части направления развития региона, особенно экономические, экологические и политические тенденции, ответил на вопросы, интересующих студентов, и обменялся с ними идеями.

Отметим, что несколько дней тому назад Лоде Бекерс прибыл в Баку для участия в Международной конференции под названием «Горы. Культура. Ландшафты и Биоразнообразие», организованной и проведенной Западно-Каспийским Университетом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.