В Азербайджане будет организована комиссия в связи с созданием памятника композитору Арифу Меликову

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет организована комиссия по созданию памятника выдающемуся композитору, народному артисту Азербайджана и СССР Арифу Меликову.

Об этом сказал журналистам министр культуры Абульфас Гараев, сообщает в понедельник Trend

По его словам, в связи с этим главой государства дано поручение. «Комиссия определит место памятника и рассмотрит все связанные с этим вопросы. После обсуждений, которые будут проведены со скульпторами и архитекторами, комиссия завершит работу и представит ее итоги руководству министерства культуры», - сказал Гараев.

Напомним, что 9 мая 2019 года на 86-м году жизни скончался выдающийся композитор, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, народный артист СССР и Азербайджанской Республики, лауреат Государственной премии и премии Гейдара Алиева, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств, заведующий кафедрой Бакинский музыкальной академии, профессор Ариф Джахангир оглу Меликов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства, деятели искусства подписались под некрологом в связи с кончиной выдающегося композитора Арифа Джахангир оглу Меликова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 мая подписал распоряжение об увековечении памяти Арифа Меликова.

В соответствии с распоряжением, Исполнительной власти города Баку поручено установить памятник Арифу Меликову в Аллее почетного захоронения; присвоить одной из улиц Баку имя Арифа Меликова.

Министерству культуры поручено совместно с Исполнительной властью города Баку воздвигнуть памятник Арифу Меликову в городе Баку; присвоить одной из музыкальных школ Баку имя Арифа Меликова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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