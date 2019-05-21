Завтра в Баку будет ветрено

21 мая 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 23-28, в Баку ночью 16-19, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди, в отдельных местах возможен град. Утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 27-32, в горах ночью 5-10, днем 17-22 градуса тепла.

Завтрашняя комфортная погода и преобладание слабого ветра на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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