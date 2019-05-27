Опубликованы результата экзамена по азербайджанскому языку

27 мая 2019 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 26 мая провел второй тур тестового экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов, поступающих в русский сектор вузов и колледжей в Баку и Нахчыване, и для учащихся, не сумевших по уважительным причинам принять участие в экзамене по азербайджанскому языку в рамках выпускного экзамена, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Результаты экзамена сегодня в 14:30 уж размещены на сайте ГЭЦ.

Участвовавшие на экзамене могут ознакомиться с результатами, графическим изображением вопросника на сайте ГЭЦ, или узнать, отправив со всех мобильных операторов свой "рабочий номер" на номер 7727.

Из 1286 абитуриентов 134 на экзамен не явились, 613 из 1152 абитуриентов, принявших участие на экзамене, получили удовлетворительную оценку для поступления в вузы и колледжи.

Апелляционная комиссия, созданная в связи с результатами экзамена, будет функционировать в здании ГЭЦ по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Абитуриенты могут лично обратиться в Апелляционную комиссию 29 и 30 мая с 10:00 до 17:00, представив оригинал и копию документа, подтверждающего личность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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