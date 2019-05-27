Газон на Бакинском олимпийском стадионе получил самую высокую оценку УЕФА

БАКУ /Trend/ - Представители УЕФА провели последний осмотр травяного покрытия на Бакинском олимпийском стадионе в связи с финалом Лиги Европы, который пройдет тут 29 мая, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Специалисты, осмотрев газон, дали ему самую высокую оценку - 5 звезд.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

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