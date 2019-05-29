Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы УЕФА

29 мая 2019 09:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Trend, болельщики, которые с волнением ждут финальной встречи соревнования, будут наблюдать за матчем английских клубов "Челси" и "Арсенал".

Финальная встреча начнется в 23:00 и объединит всех вокруг футбольного праздника.

В связи с соревнованиями ряд государственных структур работает в усиленном режиме. Так, для перевозки болельщиков в 12 пунктах будут действовать 450 автобусов. Станции "Бакинского метрополитена" во время проведения финальной игры Лиги Европы по футболу - в ночь с 29 на 30 мая будут работать в усиленном режиме. В случае необходимости, болельщики и другие пассажиры смогут пользоваться услугами метрополитена до 04:00 ночи и перемещаться по соответствующим маршрутам.

Напомним, что 20 сентября 2017 года Исполком УЕФА принял решение о проведении финала Лиги Европы УЕФА по футболу на Бакинском олимпийском стадионе.

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